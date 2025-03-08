Спасут от рака и диабета: Названы самые полезные виды чая

Существует шесть основных видов чая: чёрный, зелёный, белый, улуны, пуэр и матча. Наиболее полезными из них можно считать чёрные и зелёные чаи, а также улуны, рассказала диетолог Ольга Ромашина.

Большая часть чаёв изготавливается из одного вида растений, имеющих латинское название Camellia Sinesis. Разница в сортах кроется в периоде сбора листьев и последующем методе обработки. О пользе чаёв можно много говорить, но если выделять самые полезные, то это — чёрный, зелёный и улуны, отметила врач. Чёрный содержит кофеин, поэтому бодрит и помогает концентрироваться, а за счёт фтора и полифенолов защищает зубы от гниения и оказывает антибактериальное воздействие на ротовую полость.

«Кроме того, чёрный чай содержит антиоксиданты, такие как теафлавины и теарубигины, которые могут помочь снизить риск диабета и некоторых форм рака. Хотя необходимы дальнейшие исследования для подтверждения этих эффектов», — пояснила медик в беседе с URA.ru.

Зелёные чаи лучше всего подходят тем, кто хочет похудеть. Он содержит катехины, которые ускоряют обмен веществ и помогают сжигать жир. Кроме того, там множество антиоксидантов, которые подавляют окислительный стресс.

Улуны представляют собой уникальный сорт, который объединяет особенности как чёрных, так и зелёных чаёв. Эти чаи могут значительно улучшить пищеварительные процессы, активизировать метаболизм и помочь в поддержании здорового веса. Однако, стоит помнить, что любой вид чая может нанести вред организму при чрезмерном употреблении, предупредила врач. Наиболее распространённые побочные эффекты включают бессонницу, гипертонические реакции и расстройства желудка. В связи с этим, разумное ограничение в потреблении данного напитка будет весьма уместным. Также следует учитывать, что чай в пакетиках обычно содержит заметно меньше полезных компонентов по сравнению с листовым чаем.