Чайный сомелье назвал главные ошибки при заваривании чая и посоветовал пить проливами

Зачастую люди не проявляют никакого внимания к процессу заваривания чая, однако таким образом напиток не может полноценно раскрыть свои вкусовые качества. В беседе с Радио Sputnik чайный сомелье Дмитрий Донской рассказал, как правильно заварить чай.

С его слов, чай нужно пить проливами. Воды в заварнике должно быть столько, сколько чашек вы планируете осушить за раз. Он не должен продолжать настаиваться после одной выпитой чашки.

Чем светлее чай по классификации, тем менее горячей должна быть вода. К примеру, зелёный заваривают при температуре не более 80 градусов, хотя иногда его даже в холодной воде заваривают, получая хороший прохладительный напиток. Потребуется щепотка улуна на литр воды, который вы отправите в холодильник на ночь.

Чтобы прочувствовать весь вкус напитка, пить его стоит из маленьких чашечек. Он должен быть не горячим. Кроме того, чаем следует именно хлюпать, чтобы орошалась вся полость рта, а влага соприкасалась со всеми рецепторами внутри.