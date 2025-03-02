Готовимся к лету: Гастроэнтеролог назвала продукты, которые умеют «топить» жир

С началом весны начинается традиционный «марафон» по снижению веса к лету. Наиболее сложно это сделать тем, кто сталкивается с висцеральным (внутренним) жиром. По словам диетолога-гастроэнтеролога Эльвиры Белёвой, висцеральный жир окружает внутренние органы и в умеренных количествах выполняет защитные функции, однако его избыток может привести к различным заболеваниям, включая сердечно-сосудистые болезни и диабет II типа.

Как отметила диетолог, на образование нежелательных жировых отложений влияют различные факторы, такие как неправильное питание, недостаток физической активности, возраст и гормональные нарушения. Люди с фигурой типа «яблоко» (слабо выраженная талия, длинные ноги и маленькие бедра) больше подвержены накоплению висцерального жира, чем те, кто имеет фигуру типа «груша» (широкие бедра и узкая талия). Для поддержания стройности важно правильно питаться и активно заниматься физической нагрузкой, добавила медик.

Гастроэнтеролог рекомендовала с осторожностью воспринимать информацию о продуктах, которые якобы способствуют снижению висцерального жира. Проблемы с лишним весом следует решать комплексно и под контролем врача, отметила Белёва. Тем не менее исследования о продуктах, которые могут помочь в уменьшении висцерального жира, продолжаются. Считается, что зелёный чай может способствовать снизить вес благодаря наличию антиоксидантов (катехинов) и кофеина.

«Эти вещества могут способствовать ускорению метаболизма и уменьшению висцерального жира при регулярном употреблении. Тем не менее необходимо больше исследований, чтобы полностью понять этот эффект и определить оптимальные дозировки», — отметила Белёва в беседе с газетой «Известия».

По её словам, приём растительной клетчатки может помочь в снижении веса, улучшая работу кишечника и желчеоттока, а также способствуя выведению холестерина и уменьшению висцерального жира. Однако важно соблюдать баланс, так как фрукты содержат сахар. Квашеная капуста и продукты с пробиотиками также важны для борьбы с лишним весом, так как они улучшают здоровье кишечника и обмен веществ, заключила гастроэнтеролог.