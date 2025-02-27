Налегаем на фисташки! Назван суперпродукт для похудения и молодости
Врач Шмелёва: Фисташки помогают сбросить лишний вес и замедляют старение
Фисташки помогают сбросить лишний, укрепляют иммунитет и замедляют старение. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва. По её словам, особенно орехи полезны для беременных.
«Фисташки помогают укреплять иммунитет и предупреждают развитие пороков у плода. Также они замедляют старение, делая кожу более гладкой и эластичной», — подчеркнула эксперт.
Она отметила, что в фисташках содержится много клетчатки, витаминов группы B, а также лютеин, который повышает остроту зрения. А ещё эти орехи богаты белком и антиоксидантами. Они полезны для снижения веса и борьбы с сахарным диабетом, при заболеваниях сердца и излишней нервозности, заключила врач.
Ранее россиянам рассказали и о других полезных продуктах. К примеру, томаты, морковь и гранат помогают бороться с морщинами. Кроме того, нутрициолог назвала важнейшие продукты для мужского здоровья. А ещё составлен список продуктов, богатых омега-3.