Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 08:26

Налегаем на фисташки! Назван суперпродукт для похудения и молодости

Врач Шмелёва: Фисташки помогают сбросить лишний вес и замедляют старение

Фисташки помогают сбросить лишний, укрепляют иммунитет и замедляют старение. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва. По её словам, особенно орехи полезны для беременных.

«Фисташки помогают укреплять иммунитет и предупреждают развитие пороков у плода. Также они замедляют старение, делая кожу более гладкой и эластичной», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что в фисташках содержится много клетчатки, витаминов группы B, а также лютеин, который повышает остроту зрения. А ещё эти орехи богаты белком и антиоксидантами. Они полезны для снижения веса и борьбы с сахарным диабетом, при заболеваниях сердца и излишней нервозности, заключила врач.

Названы продукты, которые помогают предотвратить болезни сердца
Названы продукты, которые помогают предотвратить болезни сердца

Ранее россиянам рассказали и о других полезных продуктах. К примеру, томаты, морковь и гранат помогают бороться с морщинами. Кроме того, нутрициолог назвала важнейшие продукты для мужского здоровья. А ещё составлен список продуктов, богатых омега-3.

«Способствует жиросжиганию»: Диетолог составила рацион, ускоряющий похудение
«Способствует жиросжиганию»: Диетолог составила рацион, ускоряющий похудение
Обложка ©

freepik

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar