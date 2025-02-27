Налегаем на фисташки! Назван суперпродукт для похудения и молодости

Фисташки помогают сбросить лишний, укрепляют иммунитет и замедляют старение. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала врач-терапевт Видновской клинической больницы Яна Шмелёва. По её словам, особенно орехи полезны для беременных.

«Фисташки помогают укреплять иммунитет и предупреждают развитие пороков у плода. Также они замедляют старение, делая кожу более гладкой и эластичной», — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что в фисташках содержится много клетчатки, витаминов группы B, а также лютеин, который повышает остроту зрения. А ещё эти орехи богаты белком и антиоксидантами. Они полезны для снижения веса и борьбы с сахарным диабетом, при заболеваниях сердца и излишней нервозности, заключила врач.