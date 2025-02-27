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27 февраля, 05:11

Врач Носарева: Томаты, морковь и гранат помогают бороться с морщинами

Здоровье кожи связано с питанием. Некоторые продукты помогают увлажнить кожу, улучшить коллаген и микроциркуляцию, разгладив морщины, утверждает врач-косметолог Нана Носарева. По её словам, томаты и красный болгарский перец насыщены ликопином и витамином C – важными антиоксидантами. Морковь обогащает кожу бета-каротином и витамином A. Арбуз увлажняет её благодаря витаминам A и C.

«Гранат, насыщенный эллаговой кислотой и аминокислотами, поддерживает обновление клеток и выработку коллагена. Орехи, богатые омега-3 и витамином E, питают кожу. Оливковое масло и авокадо содержат полезные жиры, способствующие молодости», — цитирует врача «Газета.ru».

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Life.ru

Лия Мурадьян
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