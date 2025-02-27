Врач Носарева: Томаты, морковь и гранат помогают бороться с морщинами

Здоровье кожи связано с питанием. Некоторые продукты помогают увлажнить кожу, улучшить коллаген и микроциркуляцию, разгладив морщины, утверждает врач-косметолог Нана Носарева. По её словам, томаты и красный болгарский перец насыщены ликопином и витамином C – важными антиоксидантами. Морковь обогащает кожу бета-каротином и витамином A. Арбуз увлажняет её благодаря витаминам A и C.