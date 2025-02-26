Врач поставила точку в споре, помогает ли кока-кола при пищевом отравлении

Утверждение, будто бы кока-кола помогает снять симптомы пищевого отравления, не соответствует действительности, уверена врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По её словам, вопрос об эффективности газировки при недуге не изучен, однако вред от напитка очевиден.

Так, ортофосфорная кислота, содержащаяся в коле, обладает бактерицидным действием, что полезно при отравлении, однако его количества не хватит для реального эффекта. Зато если выпить слишком много сладкой газировки, то можно повысить уровень сахара в крови и нарушить обмен веществ. Вредно для организма и большое количество газа.