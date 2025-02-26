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26 февраля, 14:45

Врач поставила точку в споре, помогает ли кока-кола при пищевом отравлении

Врач Мельникова призвала не снимать колой симптомы отравления

Утверждение, будто бы кока-кола помогает снять симптомы пищевого отравления, не соответствует действительности, уверена врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По её словам, вопрос об эффективности газировки при недуге не изучен, однако вред от напитка очевиден.

Так, ортофосфорная кислота, содержащаяся в коле, обладает бактерицидным действием, что полезно при отравлении, однако его количества не хватит для реального эффекта. Зато если выпить слишком много сладкой газировки, то можно повысить уровень сахара в крови и нарушить обмен веществ. Вредно для организма и большое количество газа.

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«Напиток не способствует процессу регидратации организма из-за малого содержания электролитов (калия и натрия). Напротив, он обладает мочегонным действием за счёт кофеина. К тому же ортофосфорная кислота ухудшает всасывание кальция, что приводит к снижению минерализации костной ткани и остеопорозу», — предупредила собеседница «Газеты.ru».

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Ранее врач рассказала о неожиданной пользе колы для организма. По её словам, напиток может помочь избавиться от безоаров. Кстати, компания Coca-Cola захотела вернуться в Россию. Однако российские производители готовы создать альянс против неё.

Обложка ©

pixabay / PIX1861

Борис Эльфанд
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