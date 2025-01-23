Трампа предупредили о риске повредить мозг из-за кнопки для заказа диетической Coca-Cola в кабинете
Диетолог Соломатина: Диетическая кола вреднее обычной из-за сахарозаменителя
Интерьер в Овальном кабинете. Фото © Х / Malcolm Davis
Диетическая Coca-Cola на самом деле считается намного опасней стандартного напитка. Газировка может навредить если в ней есть сахарозаменитель и углекислый газ, который усиливает всасываемость за счёт раздражения стенок желудка и желудочно-кишечного тракта. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, комментируя возвращение легендарной кнопки для заказа диетической колы в Овальный кабинет Дональда Трампа.
«Диетическая кола – это кола с аспартамом. Во-первых, сахарозаменитель в 200 раз слаще сахара, поэтому его нужно совсем немного. Во-вторых, он не включается в метаболизм, не повышает уровень глюкозы и, соответственно, не вызывает выделение инсулина. Это может способствовать тому, что человек не набирает вес»
Кроме того, живущая в коле аспартама является потенциально канцерогенной. Обычно сахарозаменители, не включаясь в метаболизм, обладают сладким вкусом. Организм начинает готовиться принять эту сладость, но получает не то, что хотел. Например, недовольными становятся бактерии, которые хорошо размножаются именно на сахаре. Человек же принял аспартаму и им не хватило дозы. В итоге разочарованные бактерии начинают влиять на нервную систему и на другие системы организма, в частности, на мозг, нарушая баланс нейромедиаторов.
«Есть и другие механизмы, которые показывают, что увлекаться такими продуктами не стоит. Делать их панацеей от лишнего веса – тоже не выход. У всего есть побочные эффекты, которые могут проявляться при регулярном или чрезмерном употреблении, либо индивидуально для конкретного человека. Например, выпить колу на голодный желудок может простимулировать аппетит. Сочетание с другими веществами также может обмануть организм, но не устранить негативное воздействие. Поэтому важно разбираться в каждой ситуации: сколько колы пьётся, кто её пьёт и когда»
Ранее Life.ru рассказал, что президент США Доналд Трамп вернул кнопку для заказа диетической колы в свой Овальный кабинет после инаугурации. В первый период правления республиканец выпивал примерно до 12 банок в день. Политик является большим фанатом этой газировки.