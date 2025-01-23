Трампа предупредили о риске повредить мозг из-за кнопки для заказа диетической Coca-Cola в кабинете

«Есть и другие механизмы, которые показывают, что увлекаться такими продуктами не стоит. Делать их панацеей от лишнего веса – тоже не выход. У всего есть побочные эффекты, которые могут проявляться при регулярном или чрезмерном употреблении, либо индивидуально для конкретного человека. Например, выпить колу на голодный желудок может простимулировать аппетит. Сочетание с другими веществами также может обмануть организм, но не устранить негативное воздействие. Поэтому важно разбираться в каждой ситуации: сколько колы пьётся, кто её пьёт и когда»