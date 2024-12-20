В Химках полиция накрыла подпольный цех по производству палёной Рepsi и Coca-Cola

В подмосковных Химках сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального завода по производству газированных напитков, которые продавали под известными брендами Pepsi и Coca-Cola. Об этом рассказала в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации следствия, в ангаре в промзоне на Рабочей улице преступники поставили всё необходимое для производства газировки оборудование, наняли на работу нелегалов и запустили конвейер. Рабочие разливали напитки в бутылки и клеили на них этикетки известных брендов, после чего те оптом реализовывались покупателям из Московского региона.

Подпольный цех по производству палёной Рepsi и Coca-Cola. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. В ходе осмотра помещения обнаружены более 18 тысяч бутылок готовой продукции, автоматизированная линия по розливу жидкости, тара и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — пишет Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное использование средств индивидуализации товаров и организация незаконной миграции. Фигурантам грозит до 6 и 15 лет лишения свободы соответственно. Троих мигрантов могут выдворить из России за нарушение правил пребывания в стране.