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Регион
20 декабря, 19:36

В Химках полиция накрыла подпольный цех по производству палёной Рepsi и Coca-Cola

В Подмосковье полиция пресекла изготовление газировки на подпольном заводе

В подмосковных Химках сотрудники полиции пресекли деятельность нелегального завода по производству газированных напитков, которые продавали под известными брендами Pepsi и Coca-Cola. Об этом рассказала в своём телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По информации следствия, в ангаре в промзоне на Рабочей улице преступники поставили всё необходимое для производства газировки оборудование, наняли на работу нелегалов и запустили конвейер. Рабочие разливали напитки в бутылки и клеили на них этикетки известных брендов, после чего те оптом реализовывались покупателям из Московского региона.

Подпольный цех по производству палёной Рepsi и Coca-Cola. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых. В ходе осмотра помещения обнаружены более 18 тысяч бутылок готовой продукции, автоматизированная линия по розливу жидкости, тара и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — пишет Волк.

За палёной водкой в России начнут следить из космоса
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Возбуждено уголовное дело по статье за незаконное использование средств индивидуализации товаров и организация незаконной миграции. Фигурантам грозит до 6 и 15 лет лишения свободы соответственно. Троих мигрантов могут выдворить из России за нарушение правил пребывания в стране.

Ранее в Москве были задержаны члены ОПГ, которые занимались организацией незаконной миграции тысяч иностранных граждан. За всё время члены банды заработали свыше 30 миллионов рублей.

Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Ольга Сливченко
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