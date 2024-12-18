Прямая линия — 2024
Убийство генерала Кириллова
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 декабря, 09:12

В Москве задержаны восемь членов ОПГ за организацию незаконной миграции

Фото © ГСУ СК России по г. Москве

Фото © ГСУ СК России по г. Москве

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали восемь членов организованной преступной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции тысячи иностранных граждан. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета России.

Видео © ГСУ СК России по г. Москве

Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). По данным следствия, с января 2023 года по декабрь 2024 года они наладили канал незаконной миграции для иностранцев, предоставляя им фиктивные трудовые договоры за плату и тем самым способствуя их нелегальному пребыванию в России.

Мигрант из Таджикистана упал с шестого этажа ТЦ «Афимолл» в «Москве-Сити»
Мигрант из Таджикистана упал с шестого этажа ТЦ «Афимолл» в «Москве-Сити»

За свои услуги участники группы заработали более 30 миллионов рублей. В ходе расследования были проведены обыски, в результате которых изъяты денежные средства, а также множество документов и бланков, подтверждающих причастность обвиняемых к преступной деятельности.

В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для задержанных.

Трое жителей Тувы задержаны за нападение на мигрантов из-за слухов о ВИЧ
Трое жителей Тувы задержаны за нападение на мигрантов из-за слухов о ВИЧ

А ранее сотрудники ФСБ России по Тюменской области задержали двух мигрантов в Ноябрьске. У мужчин, приехавших в Россию из стран ближнего зарубежья, при обыске обнаружили боеприпасы.

Марина Фещенко
  • Новости
  • мигранты
  • Происшествия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar