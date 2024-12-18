В Москве задержаны восемь членов ОПГ за организацию незаконной миграции
Фото © ГСУ СК России по г. Москве
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали восемь членов организованной преступной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции тысячи иностранных граждан. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета России.
Видео © ГСУ СК России по г. Москве
Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). По данным следствия, с января 2023 года по декабрь 2024 года они наладили канал незаконной миграции для иностранцев, предоставляя им фиктивные трудовые договоры за плату и тем самым способствуя их нелегальному пребыванию в России.
За свои услуги участники группы заработали более 30 миллионов рублей. В ходе расследования были проведены обыски, в результате которых изъяты денежные средства, а также множество документов и бланков, подтверждающих причастность обвиняемых к преступной деятельности.
В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для задержанных.
А ранее сотрудники ФСБ России по Тюменской области задержали двух мигрантов в Ноябрьске. У мужчин, приехавших в Россию из стран ближнего зарубежья, при обыске обнаружили боеприпасы.