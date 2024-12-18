В Москве задержаны восемь членов ОПГ за организацию незаконной миграции

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали восемь членов организованной преступной группы, подозреваемых в организации незаконной миграции тысячи иностранных граждан. Об этом сообщает столичный главк Следственного комитета России.

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Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). По данным следствия, с января 2023 года по декабрь 2024 года они наладили канал незаконной миграции для иностранцев, предоставляя им фиктивные трудовые договоры за плату и тем самым способствуя их нелегальному пребыванию в России.

За свои услуги участники группы заработали более 30 миллионов рублей. В ходе расследования были проведены обыски, в результате которых изъяты денежные средства, а также множество документов и бланков, подтверждающих причастность обвиняемых к преступной деятельности.

В ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения для задержанных.