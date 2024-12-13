Трое жителей Тувы задержаны за нападение на мигрантов из-за слухов о ВИЧ

На оптово-розничном рынке в Кызыле, столице Республики Тыва, задержаны трое местных жителей по подозрению в нападении на мигрантов. По предварительным данным, инцидент был спровоцирован ложной информацией, распространенной в социальных сетях.

Согласно информации Главного управления МВД по Республике Тыва, 11 декабря на рынке произошел конфликт с участием приезжих. Он вылился в возбуждении трёх уголовных дел по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемой как хулиганство.

Ранее в интернете появилась неподтвержденная информация о том, что один из мигрантов якобы заразил несовершеннолетнюю ВИЧ-инфекцией после половой связи, что могло стать причиной конфликта.

Глава Республики Тыва Владислав Холываг в своём Telegram-канале сообщил, что получил сведения от правоохранительных органов о нападениях на иностранных граждан. Он отметил, что инцидент был вызван преступлением, совершенным лицом, прибывшим из другой страны. Виновный уже задержан и находится под стражей. Холываг добавил, что он понесет заслуженное наказание. На текущий момент правоохранительные органы также задержали троих подозреваемых в нападении, и решается вопрос об их аресте.