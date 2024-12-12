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12 декабря, 11:59

Мигрант из Таджикистана упал с шестого этажа ТЦ «Афимолл» в «Москве-Сити»

35-летний приезжий из Таджикистана упал с шестого этажа торгового центра «Афимолл» в Москва-Сити, пытаясь произвести впечатление на своих друзей эффектным трюком, сообщает «МК: срочные новости».

По словам очевидцев, мужчина находился в торговом центре с товарищами и в какой-то момент решил показать им акробатический номер. Он намеревался перепрыгнуть с одного этажа на другой, но трюк не удался. В итоге он упал с шестого этажа и погиб.

В московском ТЦ «Афимолл» упал лифт, есть пострадавшие
В московском ТЦ «Афимолл» упал лифт, есть пострадавшие

Ранее семья из трёх человек погибла после падения авто с парковки в ТЦ в Краснодаре. В машине находились муж с женой и их сын. Водитель иномарки мог перепутать педали, и авто пробило ограждения и рухнуло с 10-метровой высоты.

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Life.ru

Алексей Берковиц
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