Мигрант из Таджикистана упал с шестого этажа ТЦ «Афимолл» в «Москве-Сити»
35-летний приезжий из Таджикистана упал с шестого этажа торгового центра «Афимолл» в Москва-Сити, пытаясь произвести впечатление на своих друзей эффектным трюком, сообщает «МК: срочные новости».
По словам очевидцев, мужчина находился в торговом центре с товарищами и в какой-то момент решил показать им акробатический номер. Он намеревался перепрыгнуть с одного этажа на другой, но трюк не удался. В итоге он упал с шестого этажа и погиб.
Ранее семья из трёх человек погибла после падения авто с парковки в ТЦ в Краснодаре. В машине находились муж с женой и их сын. Водитель иномарки мог перепутать педали, и авто пробило ограждения и рухнуло с 10-метровой высоты.
Life.ru