Мигрант из Таджикистана упал с шестого этажа ТЦ «Афимолл» в «Москве-Сити»

35-летний приезжий из Таджикистана упал с шестого этажа торгового центра «Афимолл» в Москва-Сити, пытаясь произвести впечатление на своих друзей эффектным трюком, сообщает «МК: срочные новости».

По словам очевидцев, мужчина находился в торговом центре с товарищами и в какой-то момент решил показать им акробатический номер. Он намеревался перепрыгнуть с одного этажа на другой, но трюк не удался. В итоге он упал с шестого этажа и погиб.