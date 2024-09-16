В московском ТЦ «Афимолл» упал лифт, есть пострадавшие
SHOT: Три человека пострадали при падении лифта в ТЦ «Афимолл» в Москва-Сити
Лифт упал в торговом центре "Афимолл" в Москва-сити. По информации SHOT, пострадали три человека. Они самостоятельно смогли выбраться из упавшего лифта. На месте работают экстренные службы.
Ранее страшная трагедия произошла в одном из лифтов дагестанского Дербернта. Женщина и её 15-летняя дочь оказались заперты в остановившейся кабинке, которая начала заполняться удушливым дымом от горящей проводки. Их госпитализировали, но, увы, не смогли спасти. Возбуждено уголовное дело.
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