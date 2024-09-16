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16 сентября, 14:46

В московском ТЦ «Афимолл» упал лифт, есть пострадавшие

SHOT: Три человека пострадали при падении лифта в ТЦ «Афимолл» в Москва-Сити

Лифт упал в торговом центре "Афимолл" в Москва-сити. По информации SHOT, пострадали три человека. Они самостоятельно смогли выбраться из упавшего лифта. На месте работают экстренные службы.

В Кирове пьяный скуф по глупости поджёг себя в лифте
В Кирове пьяный скуф по глупости поджёг себя в лифте

Ранее страшная трагедия произошла в одном из лифтов дагестанского Дербернта. Женщина и её 15-летняя дочь оказались заперты в остановившейся кабинке, которая начала заполняться удушливым дымом от горящей проводки. Их госпитализировали, но, увы, не смогли спасти. Возбуждено уголовное дело.

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Life.ru

Матвей Константинов
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