Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 сентября, 21:09

Женщина погибла вместе с дочерью в Дербенте, отравившись в задымлённом лифте

Девятиэтажка на улице Тагиева в Дагестане. Обложка © Telegram / МЧС России

Девятиэтажка на улице Тагиева в Дагестане. Обложка © Telegram / МЧС России

Два человека погибли в лифте девятиэтажного дома в дагестанском Дербенте из-за задымления, которое шло из подвала. По информации, размещённой МЧС России в телеграм-канале, причиной инцидента стало короткое замыкание в электрощитовой.

Спасателям удалось извлечь из лифта 42-летнюю женщину и её 15-летнюю дочь, отравившихся продуктами горения. Врачи боролись за их жизни, однако обе умерли в больнице. Всего из дома были эвакуированы 70 человек, включая 15 детей. Ещё 15 жильцов спасли.

На Кубани двое «богатырей» ценой дверей лифта спасли курьера-астматика с панической атакой
На Кубани двое «богатырей» ценой дверей лифта спасли курьера-астматика с панической атакой

Ранее инцидент с трагическим исходом едва не произошёл в Кирове. Трое мужчин, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, зашли в лифт, один из них был в порванной футболке. В попытке решить проблему, мужчина решил поджечь на себе одежду и едва не вспыхнул целиком.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров