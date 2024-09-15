Женщина погибла вместе с дочерью в Дербенте, отравившись в задымлённом лифте

Два человека погибли в лифте девятиэтажного дома в дагестанском Дербенте из-за задымления, которое шло из подвала. По информации, размещённой МЧС России в телеграм-канале, причиной инцидента стало короткое замыкание в электрощитовой.

Спасателям удалось извлечь из лифта 42-летнюю женщину и её 15-летнюю дочь, отравившихся продуктами горения. Врачи боролись за их жизни, однако обе умерли в больнице. Всего из дома были эвакуированы 70 человек, включая 15 детей. Ещё 15 жильцов спасли.