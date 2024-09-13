В Кирове пьяный скуф по глупости поджёг себя в лифте
SHOT: В Кирове пьяный мужчина в лифте случайно поджёг на себе одежду
Поездка в лифте едва не окончилась трагически для одного из пассажиров в жилом доме по улице Современной в Кирове. Нетрезвая троица вошла в кабину на 13 этаже, один из них был порванной футболке. Кто-то предложил решить проблему с помощью зажигалки. В результате пьяный мужчина поджёг на себе одежду и едва не вспыхнул целиком.
В Кирове пьяный мужчина в лифте случайно поджёг на себе одежду. Видео © SHOT
Судя по видео, которое опубликовал SHOT, двое попутчиков попытались сбить с него пламя курткой, пока бедолага корчился от боли. Кабину лифта обожженный мужчина покинул на своих ногах, информация о его состоянии выясняется.
Ранее два краснодарских богатыря спасли курьера от панической атаки, но сломали лифт. Мужчинам пришлось самостоятельно выбираться из застрявшей кабины.
SHOT