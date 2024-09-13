В Кирове пьяный скуф по глупости поджёг себя в лифте

Поездка в лифте едва не окончилась трагически для одного из пассажиров в жилом доме по улице Современной в Кирове. Нетрезвая троица вошла в кабину на 13 этаже, один из них был порванной футболке. Кто-то предложил решить проблему с помощью зажигалки. В результате пьяный мужчина поджёг на себе одежду и едва не вспыхнул целиком.