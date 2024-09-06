На Кубани двое «богатырей» ценой дверей лифта спасли курьера-астматика с панической атакой

Два краснодарских богатыря спасли курьера от панической атаки, но сломали лифт. Мужчинам пришлось самостоятельно выбираться из застрявшей кабины. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

Спасение курьера с астмой в Краснодаре. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, в минувшую среду трое мужчин застряли в лифте 19-этажного дома на улице Жигуленко. Среди них был курьер, который вёз заказ. У бедняги, который страдает астмой, началась паническая атака. Двое его невольных спутников, в том числе явно частый посетитель спортзала, решили взять операцию по спасению в свои руки. Мужики голыми руками открыли дверь лифта и все втроём покинули застрявшую кабину.

Жильцы дома по-человечески мужчин понимают, но злятся из-за сломанного лифта: всем теперь приходится ходить пешком. В беседе с SHOT юрист управляющей компании заявила, что нетерпеливых силачей уже нашли и договорились с ними, что те оплатят ремонт.