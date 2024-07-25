Бешеный лифт рухнул в новом ЖК. Курьер, заходивший в него последним, отмечает второй день рождения
SHOT ПРОВЕРКА: В новом ЖК "Европейский" в Воронеже обрушился лифт
Обрушение лифта произошло в новом ЖК "Европейский" в Воронеже. Жильцы многоэтажки утверждают, что лифты постоянно застревают, трясутся и ломаются, из-за чего людям регулярно приходится подниматься на верхние этажи приходилось. Новосёлы несколько раз жаловались на это в жилищную инспекцию региона, управляющую компанию и аварийную службу, но ничего не менялось. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, местные даже прозвали свой дом "воронежским пунктом назначения".
Лифт в жилом доме рухнул через 25 минут после того, как из него вышел человек. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Курьер-счастливчик, который последним заходил в неисправный лифт, уже отмечает второй день рождения и передаёт огромное спасибо ЖК за "качество". После инцидента районная прокуратура организовала проверку.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярске двое работников сорвались в шахту лифта с высоты седьмого этажа. Оба получили серьёзные травмы головы и тела.
Евгений Леонов/ТАСС