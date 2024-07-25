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25 июля, 08:51

Бешеный лифт рухнул в новом ЖК. Курьер, заходивший в него последним, отмечает второй день рождения

SHOT ПРОВЕРКА: В новом ЖК "Европейский" в Воронеже обрушился лифт

Обрушение лифта произошло в новом ЖК "Европейский" в Воронеже. Жильцы многоэтажки утверждают, что лифты постоянно застревают, трясутся и ломаются, из-за чего людям регулярно приходится подниматься на верхние этажи приходилось. Новосёлы несколько раз жаловались на это в жилищную инспекцию региона, управляющую компанию и аварийную службу, но ничего не менялось. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, местные даже прозвали свой дом "воронежским пунктом назначения".

Лифт в жилом доме рухнул через 25 минут после того, как из него вышел человек. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Курьер-счастливчик, который последним заходил в неисправный лифт, уже отмечает второй день рождения и передаёт огромное спасибо ЖК за "качество". После инцидента районная прокуратура организовала проверку.

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Беременная жена режиссёра "Брата-3" оказалась одной из заложниц лифта в московском роддоме

Ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярске двое работников сорвались в шахту лифта с высоты седьмого этажа. Оба получили серьёзные травмы головы и тела.

Обложка ©

Евгений Леонов/ТАСС

Алексей Берковиц
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