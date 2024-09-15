СК РФ завёл уголовное дело по факту гибели женщины и девочки в лифте в Дербенте
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и девочки, задохнувшихся дымом в заблокировавшемся лифте жилой многоэтажки в Дербенте. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.
«Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). <...> В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — указано в публикации.
Напомним, сценарий из кошмаров воплотился в жизнь 14 сентября. 42-летняя женщина и её 15-летняя дочь оказались заперты в остановившемся лифте, который заполнился удушливым дымом от горящей проводки. Спасатели вытащили их из кабины ещё живыми и госпитализировали, но врачам не удалась спасти пострадавших.
Shutterstock / FOTODOM / Biz Pic Baby