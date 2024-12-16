Оружие, взрывчатка и 27 сим-карт: В Ноябрьске задержали двух мигрантов с боеприпасами

Сотрудники ФСБ России по Тюменской области задержали двух мигрантов в Ноябрьске. У мужчин, приехавших в Россию из стран ближнего зарубежья, при обыске обнаружили боеприпасы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу управления.

«При обысках у подозреваемых нашли составные части боеприпасов к нарезному оружию и лазерный пристрел, а также 27 сим-карт различных операторов связи и предметы для изменения внешности», — говорится в сообщении.

Одного из мужчин суд взял под стражу, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1, ст. 223 УК РФ «незаконное приобретение ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств оружия». Второму иностранцу повезло больше — ему назначили принудительное выдворение за пределы России. Пока задержанный находится в центре временного содержания.

Подозреваемые приехали в Ямало-Ненецкий автономный округ этим летом и занимались строительством в ХМАО и ЯНАО. Однако, очевидно, это была не главная работа мигрантов, у которых ФСБ с поддержкой Росгвардии при обыске обнаружила боеприпасы.