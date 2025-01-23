Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы

Самым обсуждаемым изменением в Овальном кабинете после инаугурации Дональда Трампа стало возвращение легендарной кнопки для заказа диетической колы, пишет The Wall Street Journal. Президент США большой поклонник этого напитка, и активно пользовался этой функцией во времена первого срока, выпивая до 12 банок в день.

Вместе с этим Трамп внёс и другие изменения в интерьер главного офиса Белого дома. Голубой ковёр, оставшийся от предшественника Джо Байдена, заменили на нейтрально-бежевый. На камине центральное место занял портрет Джорджа Вашингтона, а бюст Роберта Ф. Кеннеди убрали из кабинета.

Интерьер в Овальном кабинете. Фото © Х / Malcolm Davis

Также в интерьер вернулись военные флаги, символизирующие разные рода войск, и бюст британского премьер-министра Уинстона Черчилля.