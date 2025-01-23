Дональд Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы
Самым обсуждаемым изменением в Овальном кабинете после инаугурации Дональда Трампа стало возвращение легендарной кнопки для заказа диетической колы, пишет The Wall Street Journal. Президент США большой поклонник этого напитка, и активно пользовался этой функцией во времена первого срока, выпивая до 12 банок в день.
Вместе с этим Трамп внёс и другие изменения в интерьер главного офиса Белого дома. Голубой ковёр, оставшийся от предшественника Джо Байдена, заменили на нейтрально-бежевый. На камине центральное место занял портрет Джорджа Вашингтона, а бюст Роберта Ф. Кеннеди убрали из кабинета.
Интерьер в Овальном кабинете. Фото © Х / Malcolm Davis
Также в интерьер вернулись военные флаги, символизирующие разные рода войск, и бюст британского премьер-министра Уинстона Черчилля.
Ранее Трампа сочли религиозным фанатиком после инаугурационной речи о Боге и отмщении. Российский предприниматель Виктор Бут заявил, что речь республиканца на инаугурации была построена таким образом, чтобы вызвать эмоциональный отклик у его сторонников. В его громких заявлениях присутствовали посылы, что Америка станет великой и могучей.
flickr / Trump White House Archived