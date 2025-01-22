Трампа сочли религиозным фанатиком после инаугурационной речи о Боге и отмщении
Бут: Речь Трампа на инаугурации похожа на выступление религиозного фанатика
Российский предприниматель Виктор Бут назвал Дональда Трампа религиозным фанатиком после его речи на инаугурации. Новоизбранный президент США начал со слов о Боге, а затем намекнул, что будет мстить предшественнику Джо Байдену.
«Что касается самой речи, то она больше похожа на речь религиозного фанатика. Трамп начал с того, что Бог его спас, чтобы спасти Америку. И дальше очень сильно прошелся по предшественнику, фактически объявив свой план, так сказать, по возданию за заслуги и отмщению», — высказался Бут в интервью kp.ru.
Он также отметил, что речь Трампа была построена таким образом, чтобы вызвать эмоциональный отклик у его сторонников. В его громких заявлениях присутствовали посылы, что Америка станет великой и могучей. По мнению предпринимателя, эти слова вызвали восторг и поддержку у людей, голосовавших за Трампа.
Бут напомнил, что республиканец подписал около 75 законов в первые часы своего правления. Он призвал народ подождать несколько недель или месяцев, чтобы увидеть, какой эффект они возымели.
Напомним, что инаугурация Дональда Трампа состоялась 20 января. Теперь он официально вступил в должность президента США. Речь нового хозяина Белого дома длилась порядка получаса. Он пообещал остановить вторжение нелегальных мигрантов в США, а также вернуть контроль над Панамским каналом. Кроме того, республиканец заявил, что Штаты скоро станут больше и сильнее. Он объявил, что теперь в США есть только два пола — мужской и женский, а позже осудил епископа Марианн Бадди за то, что она призвала сжалиться над мигрантами и представителями ЛГБТ*-сообщества. Примечательно, что про Россию и Украину Трамп не сказал ни слова в своей инаугурационной речи.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.
Wikipedia / Max Goldberg