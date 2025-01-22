Мемкоины Трампов назвали частью новой истории и предрекли мировой бум на эту криптовалюту

Бизнесмены и поп-звёзды начнут выпускать свои мемкоины вслед за президентом США Дональдом Трампом и его женой Меланией Трамп. Таким прогнозом поделился старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Он считает, что мемкоины, о запуске которых объявила семейная чета Трампов, могут стать частью новой истории. В особенности если учитывать то, что главу Белого дома поддерживает бизнесмен Илон Маск.

«Похоже, действительно приходит какая-то новая «эпоха», когда криптовалюта, в том числе мемкоины, будут играть новую роль. И видимо, не только американский президент будет выпускать подобные мемкоины, но и другие представители бизнеса, поп-культуры», — отметил Сироткин в беседе с «Газетой.ru».

Он считает, что выпуск криптовалюты могут приурочить к каким-то событиям или реформам. При этом эксперт обратил внимание на то, что вкладывать деньги в такие активы может быть рискованно, поскольку сами по себе мемкоины не обеспечены абсолютно ничем.