Почти лекарство: Врач рассказала о неожиданной пользе кока-колы для организма

Частое употребление сладкой газировки, включая кока-колу, может быть вредным для здоровья. Однако в редких ситуациях этот напиток может оказать положительное воздействие. Врач-гастроэнтеролог Татьяна Головчанская объяснила, что газировка может помочь растворить желудочные безоары — плотные массы, образующиеся из непереваренной пищи, которые мешают нормальному пищеварению. В таких случаях кока-колу иногда используют как лекарство.

«Угольная и фосфорная кислоты в составе напитка размягчают структуру безоара. Низкий pH (2,5−3,5) ускоряет и усиливает химическое расщепление комка. Газирование стимулирует моторику желудка, способствуя продвижению остатков в кишечник. Но этот процесс должен проходить только под контролем врача и только при фитобезоарах», — рассказала эксперт в беседе с порталом «Страсти».

Медик отметила, что регулярное потребление кока-колы может привести к повреждению зубной эмали. Углекислая и фосфорная кислоты в напитке способствуют деминерализации, что делает зубы более хрупкими и чувствительными. Высокое содержание сахара (около 10 граммов на 100 миллилитров) способствует росту бактерий, вызывающих кариес. Кроме того, тёмный цвет напитка может оставлять пятна на эмали, особенно у людей с брекетами.

Доктор отметила, что, даже если отказаться от напитка трудно, можно уменьшить его негативное воздействие. Для этого рекомендуется чистить зубы после его употребления и использовать ополаскиватель для рта с фтором.

«Ограничьтесь одной-двумя порциями (до 250 миллилитров) в неделю. Выбирайте напиток в стеклянной таре: в нём меньше химических стабилизаторов. Пейте колу через трубочку, чтобы минимизировать контакт с зубами, и не употребляйте её натощак, чтобы не усиливать кислотность желудка», — посоветовала Головчанская.

Вместе с тем врач предложила заменить кока-колу на газированную воду с лимоном и мятой, компоты и морсы без сахара, а также травяные чаи.