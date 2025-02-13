Назван самый полезный рецепт шаурмы с одним секретным ингредиентом

В Международный день шаурмы, который отмечается 13 февраля, врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о пользе и вреде этого популярного блюда. По словам медика, овощи в составе шаурмы — самая ценная её часть, а вот лаваш отличается «пустыми» калориями. С соусом же всё не так однозначно.

«Традиционно в шаурме используют соус на основе йогурта с добавлением чеснока, трав и специй. При этом несладкий йогурт — пробиотик, источник полезных кишечных бактерий. Они благотворно влияют на пищеварение, способствуют правильному обмену веществ. Однако при неправильном хранении йогуртовый соус может стать источником кишечной инфекции», — рассказала Сухорукова интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Капуста, огурец, помидор, репчатый лук и зелень в составе этого блюда — мощные источники витаминов, минералов и антиоксидантов. При этом ингредиенты почти не несут калорий.

«Некоторые шаурмисты добавляют в состав блюда корейскую капусту или кимчи, которая также полезна в силу содержащихся витаминов, минералов, антиоксидантов и пробиотиков. Плюс это ферментированный продукт, который благотворно влияет на пищеварение», — отметила эксперт.

При этом врач предупредила: употреблять кимчи в больших количествах не стоит из-за высокого содержания соли. Людям с проблемами желудка тоже следует быть осторожными.