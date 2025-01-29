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Регион
29 января, 19:40

Не только ожирение: Эксперт пояснила, к чему может привести любовь детей к бургерам и картошке фри

Врач Фетисова: Фастфуд может привести к системному воспалению у детей

Не зря в России задумались над идеей запретить продажу фастфуда детям. Как оказалось, жирная и высококалорийная еда может привести не только к ожирению, но и системному воспалению в организме. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог Надежда Фетисова.

«Мы говорим о системном воспалении, когда в организме повышено содержание веществ, молекул провоспалительного свойства, и оно поражает всё — и нервные волокна, и сосуды», — отметила врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

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Из-за сбоя в работе нервной системы у детей нарушается концентрация внимания, коммуникации с родителями и сверстниками, процесс обучения проходит сложнее. Кроме того, в фастфуде содержатся трансжиры, которые могут стать причиной онкологии.

Напомним, предложение запретить продажу фастфуда детям до 18 лет уже направлено в Госдуму, Совфед и Минздрав. Сообщается, что пристрастие к такой пище приводит к набору лишнего веса, который повышает риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. И если взрослые люди могут контролировать себя, то дети едят бургеры, картошку фри, пиццу, беляши и прочее без меры.

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freepik

Алёна Зиновьева
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