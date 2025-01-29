Не только ожирение: Эксперт пояснила, к чему может привести любовь детей к бургерам и картошке фри

Не зря в России задумались над идеей запретить продажу фастфуда детям. Как оказалось, жирная и высококалорийная еда может привести не только к ожирению, но и системному воспалению в организме. Об этом заявила врач-эндокринолог, диетолог Надежда Фетисова.

«Мы говорим о системном воспалении, когда в организме повышено содержание веществ, молекул провоспалительного свойства, и оно поражает всё — и нервные волокна, и сосуды», — отметила врач в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Из-за сбоя в работе нервной системы у детей нарушается концентрация внимания, коммуникации с родителями и сверстниками, процесс обучения проходит сложнее. Кроме того, в фастфуде содержатся трансжиры, которые могут стать причиной онкологии.