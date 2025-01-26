Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 03:29

Не чаще раза в месяц: Врач назвала безопасную «дозу» фастфуда

Нутрициолог Чернышова: Баловать себя фастфудом рекомендуется лишь раз в месяц

Фастфуд содержит сильно переработанные продукты, которые могут запустить в организме опасные процессы при частном употреблении всевозможных бургеров, наггетсов, газировки и других полуфабрикатов. Такое предупреждение сделала врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

«Если очень хочется есть, а других вариантов совсем нет, то раз в месяц или два вполне можно съесть фастфуд — ничего плохого не случится», — поделилась она с «Вечерней Москвой»

Чернышова привела в пример эксперимент одного из блогеров, который несколько месяцев ел только бургеры, картошку и газировку. Если до опыта его здоровье было на высоте, то после него мужчина набрал вес, «посадил» печень и ухудшил состояние крови. На восстановление у бедолаги ушло полгода.

Никакого фастфуда и выпечки: Врач перечислила самые полезные перекусы
Никакого фастфуда и выпечки: Врач перечислила самые полезные перекусы

Ранее в России предложили запретить продажу фастфуда лицам, не достигшим 18 лет. По словам авторов инициативы, такое решение поможет оградить детей от формирования вредных пищевых привычек.

Обложка ©

Life.ru / Шедеврум

Анатолий Цейко
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar