Не чаще раза в месяц: Врач назвала безопасную «дозу» фастфуда

Фастфуд содержит сильно переработанные продукты, которые могут запустить в организме опасные процессы при частном употреблении всевозможных бургеров, наггетсов, газировки и других полуфабрикатов. Такое предупреждение сделала врач-терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова.

«Если очень хочется есть, а других вариантов совсем нет, то раз в месяц или два вполне можно съесть фастфуд — ничего плохого не случится», — поделилась она с «Вечерней Москвой»

Чернышова привела в пример эксперимент одного из блогеров, который несколько месяцев ел только бургеры, картошку и газировку. Если до опыта его здоровье было на высоте, то после него мужчина набрал вес, «посадил» печень и ухудшил состояние крови. На восстановление у бедолаги ушло полгода.