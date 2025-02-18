Coca-Cola захотела вернуться в Россию, сообщили СМИ

Американская компания Coca-Cola планирует вернуться в РФ. Сейчас там обсуждают стратегию по работе с российскими конкурентами и борьбу с параллельным импортом, пишет Mash.

По данным источника телеграм-канала, руководство Coca-Cola планирует намерено выпускать газировку на тех же заводах, что и ранее. Уточняется, что представители компании не следили за качеством продукции в РФ, которую продавали третьи лица. После возвращения Coca-Cola планирует бороться с нелегальной продукцией и с газировкой, поступающей через параллельный импорт.

Coca-Cola 8 марта 2022 года сообщила о приостановке работы в РФ. В июне компания анонсировала прекращение производства и продажи колы.