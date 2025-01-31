Кола, но не добрый: Врач оценил опасность хлората, обнаруженного в напитках Coca-Cola в Европе

Хлорат, обнаруженный в продукции Coca-Cola, не опасен для здоровья, отметил врач-терапевт высшей категории, токсиколог, научный журналист Алексей Водовозов, комментируя новость об отзыве газированных напитков с европейских рынков. По его словам, хлорат содержится даже в водопроводной воде.

«Открываем кран — пожалуйста, идём в бассейн — хлорат тоже есть. Это просто-напросто следы того, что вода подвергалась дезинфекции. <...> Мы боимся таких вещей: «Что? токсичность, ужас, ужас!» Нет, отзыв продукции Coca-Cola произошёл, потому что она просто не соответствовала технологическим требованиям», — объяснил эксперт.

В интервью радио Sputnik медик отметил, что хлората на пищевом производстве не должно быть больше установленной нормы. Однако данное вещество не токсично. Более того, продукция Coca-Cola в Россию идёт из южных стран, а не Европы, поэтому риски для наших граждан почти отсутствуют.