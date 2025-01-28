Coca-Cola отзывает продукцию из Европы из-за превышения уровня хлоратов

Coca-Cola Europacific Partners Belgium, подразделение The Coca-Cola Company, сообщила о масштабном отзыве своих напитков с рынков Бельгии, Великобритании, Люксембурга, Нидерландов, Франции и Германии. Причина — повышенное содержание хлоратов. Это стало известно из сообщения Le Figaro.

Напитки, произведённые на заводе в Бельгии, отправляются на экспорт в различные страны Европы, однако оценки объёмов и география отзыва отличаются. Процедура затрагивает бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss и Tropico, представленные в банках и бутылках, которые поступили в продажу с конца ноября 2024 года. Компания пояснила, что проблема обнаружилась во время проверки соблюдения норм производства на предприятии в Генте.

Большинство продуктов, не отвечающих стандартам, уже исключили из оборота или не выпустили на рынки. Оставшаяся часть будет изыматься совместно с властями указанных стран, отметило агентство.