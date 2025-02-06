На любой вкус и бюджет: Составлен список продуктов, богатых омега-3

Омега-3 жирные кислоты считаются одними из самых значимых пищевых добавок, так как они необходимы организму на постоянной основе. Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она составила для россиян список продуктов, богатых омега-3.

«Всего известно около 11 основных аминокислот, которые входят именно в эту группу. Они нам жизненно необходимы в постоянном количестве», — подчеркнула собеседница URA.ru.

Так, эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты можно получить исключительно из рыбы и морепродуктов. Для того чтобы восполнить недельную норму омега-3, эксперт рекомендует употреблять не менее двух порций красной рыбы. Если же бюджет ограничен, подойдут также печень минтая или трески.