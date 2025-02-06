На любой вкус и бюджет: Составлен список продуктов, богатых омега-3
Диетолог Дианова: Омега-3 содержится в рыбе и морепродуктах
Омега-3 жирные кислоты считаются одними из самых значимых пищевых добавок, так как они необходимы организму на постоянной основе. Об этом сообщила диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова. Она составила для россиян список продуктов, богатых омега-3.
«Всего известно около 11 основных аминокислот, которые входят именно в эту группу. Они нам жизненно необходимы в постоянном количестве», — подчеркнула собеседница URA.ru.
Так, эйкозапентаеновую и докозагексаеновую кислоты можно получить исключительно из рыбы и морепродуктов. Для того чтобы восполнить недельную норму омега-3, эксперт рекомендует употреблять не менее двух порций красной рыбы. Если же бюджет ограничен, подойдут также печень минтая или трески.
Если вы не любите морепродукты, омега-3 можно получить из льняного масла, грецких орехов и семян чиа. Диетолог отметила, что суточная норма омега-3 варьируется от 800 до 1 600 миллиграммов, однако превышать 3 000 миллиграммов не рекомендуется.
Ранее диетолог рассказала о замедляющих старение продуктах. Кроме того, названа рыба, которая закроет суточную потребность в омега-3. А ещё россиянам объяснили, чем омега-3 отличается от рыбьего жира.