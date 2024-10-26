Врач Мойсенко рассказала, чем омега-3 отличается от рыбьего жира

В составе рыбьего жира уже есть омега-3 жирные кислоты, дополненные небольшим процентом других кислот и витаминов. В свою очередь, омега-3 – это вытащенный из рыбьего жира концентрат жирных кислот, усиленный как минимум витамином Е. Поэтому преимущества есть как у рыбьего жира, так и у омеги-3, заявила кандидат медицинских наук, диетолог, терапевт Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik.

«Омега-3 жирные кислоты гарантированно не имеет примесей. А вот рыбий жир может быть не очищен, поскольку непонятно, из какой рыбы он взят. <...> В составе капсул дополнительно могут быть токсичные тяжёлые металлы», — отметила эксперт.

Однако не стоит забывать, что в рыбьем жире хорошее разнообразие состава, а ещё он дешевле омега-3 жирных кислот. Мойсенко также уточнила, что некоторым людям стоит сочетать рыбий жир качественного происхождения с омега-3. Например, пациентам, которым необходима профилактика атеросклероза сосудистой стенки.