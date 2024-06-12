Одних лечит, других калечит: Профессор раскрыл опасную особенность рыбьего жира

В погоне за укреплением здоровья многие начинают приём рыбьего жира, который богат полиненасыщенными жирными кислотами — омега-3. Однако научные исследования раскрыли одну противоречивую особенность этого вещества: оно действительно помогает больным, но может навредить остальным. Об этом в беседе с Kp.ru рассказал доктор медицинских наук Филипп Копылов.

Директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета привёл в пример один из экспериментов, в рамках которого пациентам-сердечникам давали высокую дозу эйкозапентаеновой кислоты (один из видов омега-3 кислот). Выяснилось, что у больных действительно снизился риск осложнений в виде инфарктов и инсультов. В то же время препарат часто приводил к нарушению сердечного ритма и провоцировал мерцательную аритмию. Излечив один недуг, омега-3 кислоты провоцировали другой.

"Важно понимать: сегодня нет чётких маркеров, которые показали бы, что тому или иному человеку, ещё не имеющему заболеваний, приём омега-3 точно пойдёт на пользу", — заверил Копылов.