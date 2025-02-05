Россиянам рассказали, какие болезни помогает лечить омега-3
Врач Дианова: Омега-3 способствует профилактике болезней сердца, почек и печени
Омега-3 способствует профилактике сердечно-сосудистых, почечных и печёночных заболеваний. Кроме того, она имеет противовоспалительные свойства и может быть полезна при нарушениях липидного обмена, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала лучшие источники данной добавки.
Так, по словам эксперта, рыба, семена чиа и сало являются богатыми источниками омега-3. Однако не все люди включают эти продукты в свой повседневный рацион. Кроме того, получить достаточное количество этого полезного микроэлемента исключительно из пищи может быть сложно. Важно помнить, что добавки следует принимать с осторожностью.
«Далеко не все омега-3 на рынке качественные. Есть и такие, которые повышают уровень холестерина, не улучшая липидный профиль. Любой БАД может вызвать даже токсический гепатит», — предупредила эксперт.
Ранее врач объяснила, кому стоит начать принимать омегу-3. Также россиянам рассказали, чем омега-3 отличается от рыбьего жира. Кроме того, названа рыба, которая закроет суточную потребность в омега-3.