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5 февраля, 12:36

Россиянам рассказали, какие болезни помогает лечить омега-3

Врач Дианова: Омега-3 способствует профилактике болезней сердца, почек и печени

Омега-3 способствует профилактике сердечно-сосудистых, почечных и печёночных заболеваний. Кроме того, она имеет противовоспалительные свойства и может быть полезна при нарушениях липидного обмена, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала лучшие источники данной добавки.

Так, по словам эксперта, рыба, семена чиа и сало являются богатыми источниками омега-3. Однако не все люди включают эти продукты в свой повседневный рацион. Кроме того, получить достаточное количество этого полезного микроэлемента исключительно из пищи может быть сложно. Важно помнить, что добавки следует принимать с осторожностью.

«Далеко не все омега-3 на рынке качественные. Есть и такие, которые повышают уровень холестерина, не улучшая липидный профиль. Любой БАД может вызвать даже токсический гепатит», — предупредила эксперт.

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Ранее врач объяснила, кому стоит начать принимать омегу-3. Также россиянам рассказали, чем омега-3 отличается от рыбьего жира. Кроме того, названа рыба, которая закроет суточную потребность в омега-3.

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Борис Эльфанд
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