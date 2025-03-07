Взлетевшие цены на кофе парализовали мировую торговлю

Мировая торговля кофе фактически остановилась из-за резкого роста цен на кофейные бобы, что вынудило продавцов сократить закупки до минимума, сообщает Reuters. Участники съезда Национальной ассоциации кофе в Техасе были потрясены 70%-ным ростом фьючерсов на арабику на бирже ICE. Генеральный директор эквадорского производителя Elcafe, Ренан Чуэйри, отметил, что компания впервые не смогла продать весь запланированный объем к марту — лишь 30% продукции. Высокие цены ограничивают покупательскую способность.

Согласно Reuters, причиной роста цен стало снижение производства в традиционных регионах, таких как Бразилия. Однако прогнозы предполагают снижение цен на 30% к концу года из-за падения спроса и ожидаемого высокого урожая в Бразилии.

Тем не менее, будущее некоторых продавцов остается под угрозой: генеральный директор одной из крупных обжарочных компаний в США сообщил, что его партнеры не уверены в своей способности продолжать бизнес. Некоторые уже разоряются, а в ряде магазинов наблюдается «кошмарный» дефицит.

Складские мощности вблизи американских портов заполнены лишь наполовину, и некоторые компании расторгают аренду. Тем не менее, трейдер Луис Дрейфус считает, что расширение площадей посадок в Индии, Уганде, Эфиопии и Бразилии может привести к снижению цен на кофе в будущем.