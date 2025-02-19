Полностью исключить: Врач рассказал, кого кофе может загнать в гроб
Кардиолог Шубитидзе: При аритмии и стенокардии лучше ограничить потребление кофе
Людям с определёнными сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как аритмия или нестабильная стенокардия, следует ограничить или полностью исключить кофе. Как объяснил «Газете.ru» врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе, кофеин может привести к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального давления.
Кроме того, напиток может усугублять симптомы гастрита, язвы или рефлюкса из-за его способности стимулировать выработку соляной кислоты в желудке. Во время беременности также рекомендуется ограничить потребление кофеина, поскольку это может оказать влияние на развитие плода.
«Если у человека есть проблемы со сном или бессонница, употребление кофеина, особенно во второй половине дня, может усугубить ситуацию. Люди с тревожными расстройствами или другими психическими заболеваниями могут испытывать ухудшение состояния при употреблении кофеина, поэтому им тоже стоит отказаться от кофе и других напитков с кофеином», — заключил доктор.
Ранее Life.ru рассказывал, сколько чашек кофе в день можно пить здоровому взрослому человеку. Превышение этой нормы может привести к дрожи в руках и ногах, повышению уровня тревожности и даже к паническим атакам.
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