Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 февраля, 13:03

Полностью исключить: Врач рассказал, кого кофе может загнать в гроб

Кардиолог Шубитидзе: При аритмии и стенокардии лучше ограничить потребление кофе

Людям с определёнными сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как аритмия или нестабильная стенокардия, следует ограничить или полностью исключить кофе. Как объяснил «Газете.ru» врач-кардиолог Иосиф Шубитидзе, кофеин может привести к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального давления.

Кроме того, напиток может усугублять симптомы гастрита, язвы или рефлюкса из-за его способности стимулировать выработку соляной кислоты в желудке. Во время беременности также рекомендуется ограничить потребление кофеина, поскольку это может оказать влияние на развитие плода.

«Если у человека есть проблемы со сном или бессонница, употребление кофеина, особенно во второй половине дня, может усугубить ситуацию. Люди с тревожными расстройствами или другими психическими заболеваниями могут испытывать ухудшение состояния при употреблении кофеина, поэтому им тоже стоит отказаться от кофе и других напитков с кофеином», — заключил доктор.

Родителям рассказали, с какого возраста детям можно пить кофе
Родителям рассказали, с какого возраста детям можно пить кофе

Ранее Life.ru рассказывал, сколько чашек кофе в день можно пить здоровому взрослому человеку. Превышение этой нормы может привести к дрожи в руках и ногах, повышению уровня тревожности и даже к паническим атакам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar