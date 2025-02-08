Родителям рассказали, с какого возраста детям можно пить кофе

Продукты и напитки с кофеином противопоказаны детям младше четырёх лет. А полноценную кружку кофе ребёнок может выпить не раньше 12 лет, заявила нутрициолог Людмила Петрова.

Она объяснила, что кофеин противопоказан детям из-за маленькой массы тела и незрелости нервной системы. Даже одна чашка кофе может вызвать у маленьких детей гипервозбудимость, бессонницу, учащённое сердцебиение и тревожность. Кроме того, этот бодрящий напиток плохо влияет на ЖКТ, провоцирует боли в животе и изжогу. Но и даже это не всё.

«Кроме того, кофеин мешает усвоению кальция, что особенно важно в период активного роста костной системы», — рассказала Петрова в беседе с «Москвой 24».

Стоит помнить, что кофеин есть не только в кофе, но и в чашке чёрного и зелёного чая, какао, в коле, энергетических напитках и в плитке тёмного шоколада. Поэтому детям 4-6 лет можно не более 45 миллиграммов кофеина в день (это одна чашка слабого чая)