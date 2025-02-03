Врач назвал неожиданно худшее время для кофе
Врач Белоусов: Пить кофе лучше спустя 1-2 часа после пробуждения
Почти все россияне начинают утро с чашечки ароматного кофе, чтобы проснуться и взбодриться. Но, как оказалось, этот напиток бесполезен в начале дня. По словам кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Евгения Белоусова, утром уровень кортизола обычно на пике, поэтому сразу после пробуждения кофе может быть неэффективен.
«Естественный уровень бодрости, связанный с гормоном кортизолом, имеет значение. Утром его уровень обычно на пике, поэтому сразу после пробуждения пить кофе может быть не столь эффективно. Лучше всего подождать один-два часа, когда уровень кортизола начнёт снижаться», — отметил Белоусов в интервью РИАМО.
Он заявил, что время, в которое пьётся кофе, играет ключевую роль. Кофеин, содержащийся в этом напитке, поможет почувствовать себя бодрым в течение дня. Поздно вечером кофе лучше не пить, так как можно нарушить свой сон и на следующий день проснуться разбитым.
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