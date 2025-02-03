Не только кофе с бутербродом: Врач назвала топ завтраков для тех, кто его не пропускает

Каждый человек сам для себя решает завтракать ему или нет, ведь у специалистов нет однозначного мнения насчёт утреннего приёма пищи. Однако он важен для людей, распорядок дня которых не позволяет обедать полноценно, сказала в беседе с Life.ru гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

По её словам, в диетологии существуют общие принципы рационального питания. Согласно им, есть нужно четыре раза в день с интервалом по 4–5 часов, без перекусов между основными приёмами пищи. При этом энергетическая ценность рациона должна распределяться равномерно в течение всего дня. Диетологи советуют распределять суточную калорийность следующим образом: 25% съедать на завтрак, 20% — на второй завтрак, и оставшиеся 35% и 20% на обед и ужин соответственно.

Такой баланс особенно важно соблюдать тем, кто следит за весом. Если пропустить завтрак или с утра ограничиться бутербродом и кофе, к обеду есть захочется сильнее. И если распорядок дня не позволит пообедать полноценно, чувство голода будет расти и к вечеру достигнет пика. А это часто приводит к перееданию на ночь. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт Лаборатории «Гемотест»

Так что хороший завтрак тот, который состоялся, а вот что именно есть после пробуждения — дело вкуса. Кто-то привык завтракать кашами, кто-то не представляет своего утра без яичницы и чашки кофе, кто-то вообще съедает тост и выпивает стакан сока. Но с точки зрения диетологии и рационального подхода к питанию, любой приём пищи должен быть сбалансированным, добавила специалист.

«В нём должно быть достаточно белков, сложных углеводов и полезных жиров. Это может быть каша из цельных злаков, яичница или омлет, сыр, творог», — заметила кандидат медицинских наук.