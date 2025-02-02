Сколько часов недосыпа приводят к срывам и почему нельзя заводить несколько будильников: «Сонный» ликбез от невролога

Сон — это важная часть нашей жизни. Когда мы спим, физиологически расслабляемся, но наш мозг продолжает трудиться: раскладывает всё «по полочкам», включаются подсознательные механизмы. Поэтому очень важно соблюдать гигиену сна: ложиться в одно и то же время, выполнять ритуалы отхода ко сну. Что будет, если накопится недосып, а также как правильно ставить будильник — об этом Life.ru рассказал врач-невролог Рустем Гайфутдинов.

По словам врача, если биологические часы работают как надо — организм функционирует с меньшими энергозатратами, лучше восстанавливается. С возрастом потребность во сне уменьшается, и вставать становится легче — это физиологические и возрастные особенности.

У каждого своя индивидуальная норма сна — 8,5–9 часов. Мы знаем, что 20 часов недосыпания в течение месяца могут привести к невротическим срывам, раздражительности, выгоранию, повышенной утомляемости. А если человек недосыпает более 200 часов, это может даже активизировать более глубокую психиатрическую патологию. Рустем Гайфутдинов Врач-невролог

Что касается будильников, заводить несколько не стоит: если утром вы десять раз просыпаетесь от резкого звука под ухом и так на протяжении всех дней — появится нервозность.

«Самое главное — соблюдать гигиену сна. Главное, чтобы сон был восстанавливающим, освежающим, чтобы человек, проснувшись, чувствовал себя готовым к новым свершениям, чтобы у него были силы и желания», — заключил врач.