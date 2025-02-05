Обошёл Nescafe: На рынке кофе в России сменился лидер

Бренд кофе Monarch, который выпускает в РФ подразделение голландской компании Jacobs Douwe Egberts, стал лидером по продажам в торговых сетях по итогам 2024 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на сведения аудиторской компании Nielsen.

По данным издания, ещё в 2023 году бренд Monarch находился на шестом месте по популярности у покупателей. На второй строчке расположилась марка Nescafe швейцарской компании Nestle. В 2023-м этот бренд был лидером рейтинга. По словам аналитиков, в натуральном выражении продажи Monarch увеличились в 3,5 раза, а у Nescafe фиксируется падение на семь процентов.

Кроме того, в пятёрку самых продаваемых марок горячих напитков вошли также чай Greenfield и кофе Jardin. Его выпускает отечественная группа компаний «Орими». Также в список попал бренд MacCoffee (от сингапурской Food Empire Holdings).