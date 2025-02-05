Экономист дал мрачный прогноз о мировых ценах на кофе в ближайшие годы

В ближайшие два-три года мировые цены на кофе сорта арабика останутся неизменно высокими. Данная тенденция определённо повлияет на рынок, заявил старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

«Вероятно, высокий уровень цен на арабику сохранится в ближайшие два-три года, что приведёт к дальнейшему росту доли робусты в мировом потреблении», — предположил эксперт в беседе с РИА «Новости».

На данный момент стоимость сорта арабики продолжает бить рекорды. Так, например, в конце января на неё установилась стоимость свыше 8 тысяч долларов за тонну, а к февралю значение выросло до 8,5 тысячи. Эксперт уточнил, что подобная ситуация на рынке может привести к тому, что часть потребителей попросту откажется от напитка в пользу чая или же перейдёт на более дешёвые сорта, что усилит роль африканских и азиатских производителей кофе.

Стремительное повышение цен на кофе, по мнению экономиста, произошло из-за ряда факторов — климатических изменений, приведших к засухе в Бразилии и Колумбии, главный мировых поставщиков зёрен, а также снижения предложения робусты со стороны Вьетнама, основного поставщика данного сорта. Он также уточнил, что количество любителей кофе стремительно растёт в азиатских странах, что также влияет на рынок.