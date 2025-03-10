В России подорожает пиво, «Балтика» и Московская пивоваренная компания (МПК) подняли отпускные цены на 10-15% в среднем. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на копии уведомлений. Прежде цены повысили «Объединённые пивоварни» и AB InBev Efes.

Поставщики обосновывают повышение цен январским ростом акциза с 26 до 30 рублей за литр на пиво крепостью от 0,5 до 8,6%. По словам независимого эксперта алкогольного рынка Алексея Небольсина, в этом году также выросли цены на бутылку и гофротару. На стоимости продукта сказывается и необходимости импортировать хмель, так как его в РФ почти не производят. Другими причинами подорожания эксперт называет ключевую ставку, инфляцию и необходимость производителей увеличивать фонд оплаты труда.