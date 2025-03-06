Жители Вологодской области обрушили продажи алкоголя после введения ограничений

Торговые сети Вологодской области, где ввели двухчасовое окно на продажу спиртных напитков, зафиксировали резкое снижение спроса на алкоголь в первый же день действия превентивных мер. Продажи упали вдвое, об этом сообщает РБК.

Ограничение вступило в силу в понедельник, 3 марта — в этот же день торговые точки Вологодской области, реализующие алкогольную продукцию, столкнулись с резким сокращением покупательской активности. Согласно информации, полученной от руководства двух крупных федеральных ретейлеров, продажи спиртного упали ровно вдвое по сравнению с показателями как предыдущей недели, так и аналогичного периода в прошлом году. Продажа горячительных напитков в будние дни после нововведений разрешена строго с 12:00 до 14:00.

По сведениям одной из торговых сетей, в алкомаркетах, расположенных в Вологодской области, объём реализации алкоголя в целом (включая крепкие напитки, вина и слабоалкогольную продукцию) в понедельник, 3 марта, уменьшился в натуральном выражении на 57% в сравнении с аналогичным понедельником предыдущей недели, 24 февраля 2025 года. При сопоставлении же с понедельником предшествующего года, 4 марта 2024 года, – зафиксировано падение спроса на 52%.

О том, что продажи алкогольной продукции, по предварительным оценкам, снизились более чем вполовину (на 52%) сообщает и источник в другой торговой сети. По его словам, в сравнении с предшествовавшей неделей сокращение продаж в натуральном выражении достигло 60%. Вместе с тем эксперты отрасли полагают, что делать окончательные выводы о реальном снижении или, напротив, возможном росте потребительского спроса рано. Для объективной оценки необходимо дождаться периода адаптации потребителей к новым правилам, который, по их мнению, составит около месяца.