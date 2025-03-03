В России предложили запретить продажу алкоголя в воскресенье
Депутат Свинцов предложил запретить продажу алкоголя по воскресеньям
Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил запретить в России продажу алкоголя по воскресеньям. Парламентарий разработал законопроект, который опубликовал в своём телеграм-канале.
«Понедельник — день рабочий. Хотя порой об этом и забывают, продолжая развлекаться алкоголем до вечера воскресенья. Эту ситуацию пора исправлять», — уверен Свинцов.
Вместо распития алкоголя в последний день недели депутат предлагает посвятить выходной семье, спорту, искусству или подготовке к рабочему понедельнику.
Инициатива Свинцова предполагает внесение изменений в статью 16 ФЗ от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Ранее стало известно, что одни и те же регионы России вошли в топ по покупке «Виагры» и алкоголя. Первое место занимает Пермский край.
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