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3 марта, 09:18

В России предложили запретить продажу алкоголя в воскресенье

Депутат Свинцов предложил запретить продажу алкоголя по воскресеньям

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил запретить в России продажу алкоголя по воскресеньям. Парламентарий разработал законопроект, который опубликовал в своём телеграм-канале.

«Понедельник — день рабочий. Хотя порой об этом и забывают, продолжая развлекаться алкоголем до вечера воскресенья. Эту ситуацию пора исправлять», — уверен Свинцов.

Вместо распития алкоголя в последний день недели депутат предлагает посвятить выходной семье, спорту, искусству или подготовке к рабочему понедельнику.

Инициатива Свинцова предполагает внесение изменений в статью 16 ФЗ от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В ещё одном регионе России резко ограничат продажу алкоголя
В ещё одном регионе России резко ограничат продажу алкоголя

Ранее стало известно, что одни и те же регионы России вошли в топ по покупке «Виагры» и алкоголя. Первое место занимает Пермский край.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stockah

Никита Никонов
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