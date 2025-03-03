В России предложили запретить продажу алкоголя в воскресенье

Депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) предложил запретить в России продажу алкоголя по воскресеньям. Парламентарий разработал законопроект, который опубликовал в своём телеграм-канале.

«Понедельник — день рабочий. Хотя порой об этом и забывают, продолжая развлекаться алкоголем до вечера воскресенья. Эту ситуацию пора исправлять», — уверен Свинцов.

Вместо распития алкоголя в последний день недели депутат предлагает посвятить выходной семье, спорту, искусству или подготовке к рабочему понедельнику.

Инициатива Свинцова предполагает внесение изменений в статью 16 ФЗ от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».