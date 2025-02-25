В ещё одном регионе России резко ограничат продажу алкоголя

С 1 марта в Ненецком автономном округе (НАО) вступают в силу новые меры, касающиеся продажи алкоголя. Губернатор Юрий Бездудный объявил, что в общественных заведениях, расположенных в многоквартирных домах, алкоголь можно будет продавать лишь в течение одного часа — с 17:00 до 18:00. Это решение принято в свете недавней трагедии, когда рядом с кафе погиб мужчина, оставивший четверых детей без отца.

Кроме того, с 1 марта вводятся ограничения на продажу алкоголя в заведениях общепита, находящихся на территориях возле многоквартирных домов. В таких местах, кроме ресторанов, продажа алкоголя разрешена только с 9:00 до 23:00. Также будет запрещена розничная торговля алкоголем в магазинах, расположенных в жилых домах, если вход осуществляется со стороны подъездов. Запрещается реализация слабоалкогольных напитков на разлив в «наливайках» и рюмочных, а также продажа алкогольной продукции навынос.

Бездудный также сообщил, что с 1 сентября планируется ограничить время продажи крепкого алкоголя (свыше 16,5%) в будние дни с 12:00 до 18:00, а в выходные и праздничные дни — с 11:00 до 20:00. Для напитков крепостью менее 16,5% предлагается установить время продажи с 11:00 до 20:00 в будние дни и с 8:00 до 23:00 в выходные.