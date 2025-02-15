Одни и те же регионы России вошли в топ по покупке «Виагры» и алкоголя

Одни и те же российские регионы попали в лидеры по приобретению препаратов для увеличения мужской потенции и интенсивности приобретения алкоголя.

Как пишет Mash, первое место по приобретению населением средств для мужского здоровья занимает Пермский край (106 проданных препаратов на 1000 человек), второе — Амурская область (95/1000), третье — Краснодарский край (94/1000), четвёртое — ХМАО (90/1000), пятое — Московская область (86/1000). Употребление спиртного в Пермском крае также возросло на 40%. А вот ХМАО и Амурская область оказались лидерами по снижению выпитого алкоголя.

Между тем, самый значительный рост потребления алкоголя в 2024 году тоже наблюдается в Пермском крае, передаёт «Интерфакс», где резко увеличились продажи «Виагры». В то же время, в Амурской области и Ханты-Мансийском автономном округе наблюдается снижение потребления алкоголя, однако по всей видимости это не принесло пользы мужчинам, у которых возникли проблемы с потенцией. В результате в этих регионах возрос спрос на препараты для лечения импотенции.