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Регион
7 февраля, 10:25

«Странно и парадоксально»: Эксперт оценил идею о запрете продажи алкоголя до 21 года

Писатель Пузырёв считает парадоксальным запрет на продажу алкоголя до 21 года

Запрет продавать алкоголь гражданам, не достигшим 21-летнего возраста, является странной и парадоксальной идеей, ведь 18-летних россиян уже считают «достаточно взрослыми и осознанными», чтобы отправлять в армию. Об этом заявил автор телеграм-канала о спиртных напитках, писатель Денис Пузырёв.

«У нас в 18 лет человеку дают в руки автомат и отправляют в армию, и он считается достаточно взрослым и осознанным, чтобы носить оружие и его использовать. И при этом он является недостаточно взрослым и осознанным, чтобы приобрести алкогольный напиток. Мне кажется, это странно и парадоксально», — отметил собеседник Инфо24.

Он также подчеркнул, что запрет лишь подогреет интерес молодёжи к алкоголю. Более того, при желании граждане всегда найдут способ купить спиртное, поэтому идея о законодательных ограничениях не кажется хорошей, заключил эксперт.

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Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любого алкоголя молодёжи до 21 года. После этого сомелье и врач поспорили, нужно ли запрещать продавать алкоголь до 21 года.

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pixabay / Vinotecarium

Борис Эльфанд
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