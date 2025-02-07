«Странно и парадоксально»: Эксперт оценил идею о запрете продажи алкоголя до 21 года
Писатель Пузырёв считает парадоксальным запрет на продажу алкоголя до 21 года
Запрет продавать алкоголь гражданам, не достигшим 21-летнего возраста, является странной и парадоксальной идеей, ведь 18-летних россиян уже считают «достаточно взрослыми и осознанными», чтобы отправлять в армию. Об этом заявил автор телеграм-канала о спиртных напитках, писатель Денис Пузырёв.
«У нас в 18 лет человеку дают в руки автомат и отправляют в армию, и он считается достаточно взрослым и осознанным, чтобы носить оружие и его использовать. И при этом он является недостаточно взрослым и осознанным, чтобы приобрести алкогольный напиток. Мне кажется, это странно и парадоксально», — отметил собеседник Инфо24.
Он также подчеркнул, что запрет лишь подогреет интерес молодёжи к алкоголю. Более того, при желании граждане всегда найдут способ купить спиртное, поэтому идея о законодательных ограничениях не кажется хорошей, заключил эксперт.
Напомним, ранее глава СКР Александр Бастрыкин предложил запретить продажу любого алкоголя молодёжи до 21 года. После этого сомелье и врач поспорили, нужно ли запрещать продавать алкоголь до 21 года.
pixabay / Vinotecarium