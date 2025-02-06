«Ненормальная ситуация»: Сомелье и Онищенко поспорили, нужно ли запрещать продавать алкоголь до 21 года

Принятие закона, ограничивающего продажу алкоголя с 21 года, может негативно отразиться на социальной сфере, поскольку такой запрет, скорее всего, приведёт к росту продаж нелегального и небезопасного алкоголя. Об этом Life.ru заявил винный эксперт и критик, член союза сомелье и экспертов Денис Руденко.

Если человеку паспорт выдают в 14 лет, в 18 призывают в армию и доверяют боевое оружие, а алкоголь начинают продавать только с 21 года, то это какая-то ненормальная ситуация. Думаю, что на рынок алкоголя это повлияет не очень ощутимо, а вот на социальную сторону — довольно сильно, и приведёт к дополнительной криминализации отрасли. Денис Руденко Винный эксперт и критик, член союза сомелье и экспертов

Эксперт также отметил, что аналогичный закон действует в США. В результате этого правила среди молодёжи в Штатах наблюдается тенденция к чрезмерному потреблению алкоголя в первые полгода после достижения 21 года, что также следует учитывать.

Противоположной точки зрения придерживается врач-эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. Он считает данное предложение однозначно правильным и полезным.

Демагогические заявления наших либералов, которые, видимо, хорошо проплачиваются алкогольной мафией, не имеют под собой никакой базы. Они все примерно говорят так: «Ну как же, 18 лет, мы его берём в армию, он должен защищать Родину, а пить нельзя?» Но это, понимаете, цинизм. Ставить защиту Родины и право пить на один уровень — это, в общем-то, абсурд. Геннадий Онищенко Врач-эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН

Специалист пояснил, что риск возникновения алкогольной зависимости у молодых людей, которые начали употреблять алкоголь до 21 года, значительно выше, чем у тех, кто попробовал спиртное позже 20 лет. Как уточнил Онищенко, в США возраст 21 год для разрешения на распитие алкоголя был выбран неслучайно, так как именно в этом возрасте завершается формирование всех процессов физиологического роста человека, включая половое созревание и гормональное развитие.