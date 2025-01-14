Природная виагра: Виноград оказался чудо-ягодой для мужского долголетия
The Ageing Male: Виноградный сок повышает мужское либидо
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Исследователи из Тяньцзиньского медицинского университета в Китае пришли к выводу, что красный виноградный сок может быть полезен для мужчин для предотвращения эректильной дисфункции. Результаты их работы были опубликованы в журнале The Ageing Male.
В ходе исследования учёные изучили привычки потребления соков у 1500 мужчин среднего возраста. Из девяти анализируемых напитков только виноградный сок продемонстрировал значительное влияние на либидо, причём наиболее выраженный эффект наблюдался именно у красного сока, в отличие от белого.
По мнению исследователей, красные сорта винограда содержат больше растительных фенолов, которые способствуют поддержанию здоровья артерий и предотвращают их сужение, что может улучшать кровоток к половым органам.
«Красный виноградный сок богат фенольными соединениями, полезными для здоровья, и их концентрация в нем выше, чем в белом. Исходя из полученных данных, мы рекомендуем мужчинам, особенно старше 40 лет, употреблять виноградный сок как минимум пять раз в неделю для снижения риска эректильной дисфункции», — отметили исследователи в своей работе.
Также было установлено, что регулярное потребление яблочного, апельсинового, ананасового или томатного соков не оказывает защитного эффекта против снижения либидо, так же как и газированные напитки.
Ранее россиянам рассказали, как редька может помочь выйти из зимней спячки. По словам эксперта, этот овощ способствует выработке тестостерона и повышению либидо у мужчин, а также предотвращает воспаление простаты.