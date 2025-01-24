Алкомаркеты Вологодчины стали закрываться на фоне введения сухого закона
«Ведомости»: Магазины «Бристоль» и «Красное & белое» закрываются под Вологдой
В Вологодской области магазины сетей «Бристоль» и «Красное & белое» (входят в Mercury Retail Group) стали закрываться на фоне введения ограничения времени продажи алкоголя. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на объявления о сдаче площадей торговых точек в аренду.
В материале говорится, что с декабря на одной из платформ размещено около десяти таких объявлений в Вологде и Череповце. В описании одного из помещений отмечается, что оно освободится уже с 25 января.
Напомним, что в Вологодской области появится ограничение на продажу алкоголя: отпускать спиртное в магазинах будут всего два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Нововведение вступит в силу с 1 марта. Губернатор региона Георгий Филимонов объяснил, что в области фиксируется высокая смертность из-за спиртного, а также выросло число болезней от алкозависимости. При этом возможность приобретения алкоголя в ресторанах, барах и гостиницах останется. Медики бьют тревогу, полагая, что подобные ограничения приведут к росту подпольного производства алкогольных напитков.
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