Алкомаркеты Вологодчины стали закрываться на фоне введения сухого закона

В Вологодской области магазины сетей «Бристоль» и «Красное & белое» (входят в Mercury Retail Group) стали закрываться на фоне введения ограничения времени продажи алкоголя. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на объявления о сдаче площадей торговых точек в аренду.

В материале говорится, что с декабря на одной из платформ размещено около десяти таких объявлений в Вологде и Череповце. В описании одного из помещений отмечается, что оно освободится уже с 25 января.