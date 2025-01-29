В России планируют бороться с поддельным пивом

Правительство России задумалось о контроле над объёмом солода, который используется в пивоварении, чтобы выявить долю поддельной продукции. Этот вопрос подняли на заседании госкомиссии по борьбе с нелегальным оборотом промышленной продукции, сообщают «Известия».

Первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров поручил Минпромторгу, Минфину, оператору системы маркировки ЦРПТ и Минсельхозу определить, требуется ли контролировать перемещение сырья через федеральную информационную систему «Зерно», которую администрирует последнее ведомство.

ЦРПТ и Минпромторг работают над системой маркировки «Честный знак», в которой уже отмечена готовая пивная продукция. Властям нужно понять, поможет ли сравнение данных обеих систем в борьбе с фальсификатом.

По оценкам специалистов, такой шаг может полностью решить проблему поддельной продукции, потому что сейчас в стране производят больше пива, чем позволяет имеющееся количество солода. Недобросовестные пивовары заменяют его на сахар, глюкозу, овёс, рис, пшеницу, реже кукурузу, а также различные злаковые хлопья.

Как отметил Олег Павлов, глава «Общественной потребительской инициативы», если производители честно указывают заменители, то претензий нет. Проблема возникает, когда покупателей обманывают или используют ингредиенты, не заявленные на этикетке, что является подделкой.

Вячеслав Мамонтов, директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков, объяснил, что доля нелегального пива составляет 10%, причем 80% из этого приходится на разливной сегмент. По его мнению, двойной контроль получил бы поддержку отрасли, так как это очистило бы рынок.